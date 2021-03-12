41-летняя Кортни Кардашьян призналась, что заморозила яйцеклетки
Фото: Instagram
41-летняя Кортни Кардашьян заявила о том, что заморозила свои яйцеклетки. У звезды уже есть трое детей от Скотта Дисика – 11-летний Мейсон, 8-летняя Пенелопа и 6-летний Рейн.
В феврале стало известно, что у Кортни Кардашьян новый роман – она стала встречаться с музыкантом группы Blink-182 Трэвисом Баркером.
Молодые люди знакомы уже очень давно, однако роман у них начался недавно. При этом и Баркер, и Кардашьян всегда утверждали, что их связывают теплые, но исключительно дружеские отношения.
Теперь Кортни заговорила о том, что намерена заморозить яйцеклетки и в будущем снова стать матерью. Об этом сообщает Dailymail.
«Я заморозила свои яйцеклетки в 39 лет. Поскольку все остальные делали это, я подумала, что мне это тоже необходимо», – заявила Кортни.
Сроки пополнения в семье она, однако, не называет.
«Я из тех, кто думает: „Как Бог решит?“ Должна ли я забеременеть в 41 год? Может быть, так суждено. Мне больше нравится думать именно так. Поэтому я никогда ничего сама не планирую», говорит Кардашьян.
Фото: Instagram Кортни Кардашьян
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