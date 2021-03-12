41-летняя Кортни Кардашьян призналась, что заморозила яйцеклетки

41-летняя Кортни Кардашьян заявила о том, что заморозила свои яйцеклетки. У звезды уже есть трое детей от Скотта Дисика – 11-летний Мейсон, 8-летняя Пенелопа и 6-летний Рейн.

В феврале стало известно, что у Кортни Кардашьян новый роман – она стала встречаться с музыкантом группы Blink-182 Трэвисом Баркером.

Молодые люди знакомы уже очень давно, однако роман у них начался недавно. При этом и Баркер, и Кардашьян всегда утверждали, что их связывают теплые, но исключительно дружеские отношения.

Теперь Кортни заговорила о том, что намерена заморозить яйцеклетки и в будущем снова стать матерью. Об этом сообщает Dailymail.

«Я заморозила свои яйцеклетки в 39 лет. Поскольку все остальные делали это, я подумала, что мне это тоже необходимо», – заявила Кортни.

Сроки пополнения в семье она, однако, не называет.

«Я из тех, кто думает: „Как Бог решит?“ Должна ли я забеременеть в 41 год? Может быть, так суждено. Мне больше нравится думать именно так. Поэтому я никогда ничего сама не планирую», говорит Кардашьян.