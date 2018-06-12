Адриана Лима рассталась с бойфрендом-писателем из Турции

Экс-«ангел» Victoria’s Secret и автор романа «Нашествие любви. Дорога» познакомились в начале июня 2017 года в Турции, куда Адриана Лима прилетала для участия в показе. Роман развивался стремительно, многие даже были уверены, что Метин вот-вот сделает предложение возлюбленной. Однако на днях стало известно, что пара распалась — об этом сообщил американский журнал People.
Причины такого печального решения неизвестны. Напомним, таблоиды не раз обвиняли Адриану в измене любимому. После того, как красавица всего лишь «зафрендила» вратаря ФК «Бешикташ» Лориса Кариуса, она даже была вынуждена оправдаться перед поклонниками: «Обращаюсь к фальшивым турецким СМИ, утверждающим, что я заигрываю с какими-то случайными людьми, которых я никогда даже не видела. Прекратите создавать фейковые новости!».
Сейчас все совместные милые фото с Метином исчезли из микроблога звезды. Напомним, Адриана воспитывает двух дочерей от брака с сербским баскетболистом Марко Яричем — 9-летнюю Валентину и 6-летнюю Сиенну.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram