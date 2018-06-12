Адриана Лима рассталась с бойфрендом-писателем из Турции

Сейчас все совместные милые фото с Метином исчезли из микроблога звезды. Напомним, Адриана воспитывает двух дочерей от брака с сербским баскетболистом Марко Яричем — 9-летнюю Валентину и 6-летнюю Сиенну.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram