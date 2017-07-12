Короткие шорты и романтические закаты: как Алла Пугачева и Максим Галкин проводят вечера в Юрмале
68-летнюю Аллу Пугачеву сложно назвать большой любительницей фотографироваться. Поэтому семейные снимки — редкость в блоге ее мужа. Сегодня он поделился аж двумя, но они в полной мере объясняют, что сделало Примадонну такой счастливой вчера вечером.
«Вчера: уложили детей, сидим такие на пляже», — пояснил Максим.
Автором этого кадра стал друг семьи Игорь Николаев. В своем блоге он тоже поделился фотографией легенды на фоне красивого Юрмальского заката.
В тот вечер Алла выглядела на редкость умиротворенной, несмотря на то, что немного замерзла. Коротке шорты выгодно подчеркивали ее стройные ноги, но совсем не согревали их обладательницу.
Подписчики высоко оценили эти нежные фотографии. «Никогда не следила за вашей жизнью и отношениями.. пролистав профиль сейчас, ИСКРЕННЕ впечатлена вашими отношениями! Счастливые родители, счастливые дети!», «Алла в образе..., а Максим-счастливый такой! Милые оба!», «Фото замечательное!! Как говорят сейчас -залипательное)) Алла Борисовна как всегда на высоте!! Очередной раз потверждает, что с годами женщина становится еще привлекательнее и краше!! Молодец», — восхищаются они.
Фото: instagram.com