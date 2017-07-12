Максим Галкин показал редкие семейные фотографии

68-летнюю Аллу Пугачеву сложно назвать большой любительницей фотографироваться. Поэтому семейные снимки — редкость в блоге ее мужа. Сегодня он поделился аж двумя, но они в полной мере объясняют, что сделало Примадонну такой счастливой вчера вечером. «Вчера: уложили детей, сидим такие на пляже», — пояснил Максим.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 13 2017 в 2:21 PDT

Автором этого кадра стал друг семьи Игорь Николаев. В своем блоге он тоже поделился фотографией легенды на фоне красивого Юрмальского заката.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Июл 12 2017 в 2:21 PDT

В тот вечер Алла выглядела на редкость умиротворенной, несмотря на то, что немного замерзла. Коротке шорты выгодно подчеркивали ее стройные ноги, но совсем не согревали их обладательницу.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 13 2017 в 3:17 PDT