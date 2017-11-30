4-летний принц Джордж написал письмо Санта-Клаусу.

Сегодня пресс-служба Кенсингтонского дворца сообщила: во время официального визита в Финляндию принц Уильям встретился с Санта-Клаусом и передал ему письмо от принца Джорджа.

Четырехлетний мальчик собственноручно написал свое пожелание и передал папе конверт. На бланке было указано: принц очень хотел бы обнаружить под елкой... полицейскую машину.

В каком-то смысле Джордж идет по папиным стопам: во время прохождения службы тот был пилотом вертолета, который выполнял функции «скорой помощи», доставляя людей, с которыми случилось несчастье, в госпиталь.

Стоит отметить, что принц весьма скромен: остальные четыре из пяти строчек наследник королевского престола оставил пустыми. Передавая послание, гордый отец подчеркнул этот факи и добавил, что малыш вел себя хорошо весь этот год, хоть и шалил немного, как и положено детям его возраста.

Думаем, желание Джорджа исполнится! А о чем мечтали в детстве вы?

Фото: globallookpress, instagram