Сегодня в англоговорящих странах празднуют «прощеный вторник» (Shrove Tuesday) — канун Пепельной среды, знаменующей начало Великого поста. Во франкоговорящих странах он называется «жирный вторник» или Марди Гра и является аналогом нашего «прощеного воскресенья». Именно поэтому Девид Бекхэм показал сегодня, как он виртуозно печет блинчики для своей семьи, а Кейт Миддлтон рассказала, что ее сын тоже отличился в кулинарном ремесле.

Герцогиня Кембриджская, которая сегодня присутствовала на благотворительном мероприятии дома Рональда МакДональда, который был построен для того, чтобы дети, проходящие лечение в Больнице Эвелины при Госпитале Сейнт Томас в Лондоне, могли находиться рядом с семьями и чувствовали себя как дома, сообщила: «Джордж в детском саду занимается по системе Монтессори и готовит блинчики». Мальчик, с которым она общалась, предупредил ее, что синоптики предсказали грозу. Кейт ответила, что ее сын ждет этого момента с нетерпением, так как совсем не боится и очень любит шторм.

Детский сад Westacre Montessori School, в котором учится 3-летний принц, расположен в Норфолке. В сентябре, когда семья переедет в Кенсингтонский дворец, он перейдет в новую школу в Лондоне. Скорее всего, выбор королевской семьи падет на Wetherby Pre-Preparatory School, в которой обучались его папа и дядя.

Его подросшая сестренка тоже будет посещать детское образовательное учреждение, какое именно — пока не уточняется.

Последние 3 года семья обитала с детьми в своем тихом поместье в Анмер Холле.

Переезд семейства связывают с изменениями в обязанностях, ведь прародителям Уильяма становится все сложнее исполнять свою работу. В 2017 году королеве Елизавете II исполнится 91 год, а ее супругу принцу Филиппу — 96 лет.

Фото: globallookpress.com