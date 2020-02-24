Певица Зара показала подписчикам в Instagram, в каком наряде поздравляла мужчин с праздником во время одного из концертов. Изаящая певица, которую любят не только за талант, но и за безупречный вкус, в очередной раз порадовала своих поклонников. Ведь на сцене она появилась в шикарном длинном и пышном платье с открытой спиной. Черно-алый наряд подчеркнул красоту 36-летней певицы и вызвал настоящий восторг у ее фолловеров. «Платье — огонь», — написала комментарий певица Валерия. «Платье королевское», «Королева», «Вы всегда невероятны», «В любой одежде красавица», — полетели в адрес Зары комплименты. Но все же иногда Зара «промахивается» с образами: происходит это редко, но, как говорится, метко. Так, недавно она опубликовала фотографию, на которой позировала в белом брючном костюме и под пиджаком не было топа. Многих декольте Зары впечатлило, но многие были разочарованы тем, что и она стала обнажаться. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!