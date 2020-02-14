Певица Зара опубликовала в социальной сети фотографию в красивом брючном костюме. Наряд подчеркнул идеальную фигуру артистки, а белый цвет наряда оттенил яркую красоту Зары. Подписчиков Зары ее наряд впечатлил, потому что под костюмом не было топа, а декольте придало пикантности образу артистки. «Как всегда, красиво и утонченно», «Вот это бомба. Дорогая, ты красотка. С праздником», «Зара, какая вы красивая!», «Самая красивая женщина», «Как вам идет этот костюм», «Какая красота», «Обворожительная», — усыпали Зару комплиментами.Но некоторые фолловеры певицы отметили, что ее вызывающий вид им не понравился и скромность ей больше к лицу. «Ой, вам не идет», «И она оголилась», — последовала критика.А вам понравилось, как выглядит Зара в этом костюме? Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!