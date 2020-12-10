Королева Рания поделилась семейным фото с мужем и детьми

Королева Иордании Рания аль-Абдулла поделилась в своем Instagram новым семейным снимком. На фотографии 50-летняя королева в элегантном наряде из красного шелка позирует вместе со своим мужем, королем Абдаллой II, и четырьмя их детьми: принцам Хусейном и Хашимом и принцессами Иман и Сальмой.

В подписи к фото королева пишет о тяжелых временах во время пандемии коронавируса, которые только сблизили ее семью:

«В этом году мы держали социальную дистанцию, но хранили наших близких немного ближе в своих сердцах. Молюсь за здоровье и счастье для всех вас».

«Вы — настоящее олицетворение любви, красоты, истинной королевской власти и милосердия. Я просто обожаю вас», «Какая замечательная семья», «Храни вас Боже», «Красивая семья, замечательные люди», «Прекрасные у вас дети, а вы сама — просто идеальная женщина», «Пусть Бог защитит вашу прекрасную семью и королеву, которая помнит и заботится о своем народе», — тепло прокомментировала фотографию королевы читатели ее блога.

В королевской семье царит мир и гармония, которые являются настоящим примером для подражания, а супруги до сих пор нежно любят друг друга. Этим летом королевская чета отпраздновала годовщину свадьбы — королева тепло поздравила супруга.