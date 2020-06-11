«Продолжаю влюбляться в его улыбку»: королева Рания трогательно поздравила супруга с 27-й годовщиной свадьбы

На своей странице в Instagram королева Рания опубликовала фото, на котором она и ее супруг, король Абдалла II улыбаются и держат друг друга за руки. «Перестать влюбляться в твою улыбку невозможно — снова и снова на протяжении вот уже 27 лет! Я так счастлива и благодарна быть рядом с тобой, счастливой годовщины», — написала она.