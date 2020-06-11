«Продолжаю влюбляться в его улыбку»: королева Рания трогательно поздравила супруга с 27-й годовщиной свадьбы
Фото: Globallookpress / face to face
На своей странице в Instagram королева Рания опубликовала фото, на котором она и ее супруг, король Абдалла II улыбаются и держат друг друга за руки. «Перестать влюбляться в твою улыбку невозможно — снова и снова на протяжении вот уже 27 лет! Я так счастлива и благодарна быть рядом с тобой, счастливой годовщины», — написала она.
Напомним, что родившаяся в простой палестинской семье Рания Файсал аль-Ясин в 22 года претендовала на руководящую должность в иорданском представительстве Apple, но ей отказали. Амбициозная Рания хлопнула дверью и пошла устраиваться на работу в Citibank Аммана, принадлежащий сестре и зятю короля Абдаллы. Именно там будущие супруги и встретились, а поженились уже спустя три месяца. Сейчас у них четверо детей.
Фото: Globallookpress
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