36-летняя Виктория Лопырева решила побеседовать с подписчиками на тему телевидения. Модель рассказала, какие программы любят в ее семье и поинтересовалась пристрастиями своих поклонников. Пост она сопроводила «жарким» снимком, для которого позировала на высоких каблуках, с «мокрой» укладкой и в обтягивающем наряде, который подчеркнул стройность ее фигуры. «Вопрос дня: кто из вас смотрит, что смотрит на ТВ или YouTube? Что нравится, что нет? Я, например, смотрю Ваню Урганта иногда и Владимира Познера. Муж смотрит Юрия Дудя, мама замечена за просмотром «Квартирного вопроса» и канала «Культура», а папа любит спорт. А что у вас?», — написала Виктория. Подписчики принялись рассказывать, какие программы они любят, и усыпать Викторию комплиментами.«Королева красоты», «Красавица», «Как всегда, отлично выглядите», «Викусь... Тебе очень сильно идет такой имидж. Красотка», «Вааах!», «Красивая», «Во всех ты, душенька, нарядах хороша», «Бомба», — полетели комментарии.Виктория Лопырева вернула свою идеальную форму всего через несколько месяцев после рождения сына Марка-Леонеля, который появился на свет в феврале 2019 года. В день рождения первенца Виктория призналась, что он является центром ее вселенной, а не она сама, как привыкла считать модель до того, как стала матерью. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!