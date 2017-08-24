Под новыми откровенными фотографиями певицы разразились нешуточные баталии

Популярная в 90-е певица Наталья Штурм снова путешествует. И снова демонстрирует обнаженную грудь в своем блоге, причем на этот раз используя в качестве накладок на соски кусочки сырой рыбы. «Я знаю что вы ждете визитную карточку Норвегии. Долго стояла, ждала и норвежские лососи прыгнули куда надо модераторам. Даешь норвежскую рыбалку на наживку!», — пояснила она. Свой снимок она снабдила хештегами #искусство и #артхаус, призывая поклонников всерьез отнестись к очередному шедевру.

«Нормалек Наталья-жги!», «Синдром Волочковой», «Ну если лосось на сосках - это "артхаус"...», — ерничают одни подписчики. «Вот смотришь со стороны и понимаешь как может занести человека)) Наташа вызывает улыбку)) потрясающе выглядит для своих лет)) лицо класс) фигура супер ) и женственная и подкаченная все как надо ) нооооооо! Мы же 21 веке пол мира выкладывает обнаженку , носит стринги и мини в 60 , даже беременные выкрадывают обнаженные фотосессиии) но!!!!! Ведь все то же самое!!! Можно подать и преподнести красиво! Стильно! Дорого!!! Если леди гага и это роскошный дорогой эпатаж, а есть Панин например и это мерзость», — критикуют другие.

«Долго ждал, когда одежды немного поуменьшится! Молодец Наталья! Класс и очень красиво и эротично! Так держать», — поощряют творчество певицы благодарные зрители.

Несколькими часами ранее Штурм разместила фотографии романтического характера в трусиках и маечке, которые также вызвали волну неоднозначный отклик.

Стоит отметить, что от записи к записи терпеливые поклонники требуют от артистки новых музыкальных хитов. Наталья, просим!