50-летняя певица не перестает выкладывать откровенные кадры

Фотографии груди популярной певица 90-х годов Натальи Штурм уже долгое время не дают никому покоя. Исполнительница хита «Школьный роман» лишь подкрепляет успех новыми снимками. Под очередным кадром певица кокетливо призналась, что бюсту в купальнике уже тесно, и поинтересовалась, не пойти ли бы ей на нудистский пляж.