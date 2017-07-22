50-летняя певица не перестает выкладывать откровенные кадры

Фотографии груди популярной певица 90-х годов Натальи Штурм уже долгое время не дают никому покоя. Исполнительница хита «Школьный роман» лишь подкрепляет успех новыми снимками. Под очередным кадром певица кокетливо призналась, что бюсту в купальнике уже тесно, и поинтересовалась, не пойти ли бы ей на нудистский пляж.

Поклонники артистки в очередной раз восхитились фигурой 50-летней Натальи и попросили поделиться фотоотчетом с нудистского пляжа. «Конечно пойти с последующим фотоотчетом)», «Туда обязательно надо сходить)))», «Ждем ваших фото оттуда». Но нашлись и те, кому уже надоела демонстрация достоинств певицы: «Слишком много сисек ))», «Перебарщиваешь уже..».

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram.com