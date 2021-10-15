Королева Елизавета нелестно высказалась о мировых лидерах, забыв про микрофон

Елизавета II попала в неловкую ситуацию, резко выразившись о главах государств, которые не подтвердили свое участие в конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Глазго. Об этом сообщает Daily Mail.

Беседуя с герцогиней Корнуоллской и председателем парламента Уэльса Элин Джонс предстоящую конференцию ООН по изменению климата в Глазго, она с раздражением заявила:

«Я до сих пор не знаю, кто приедет… Когда они говорят, но не делают, это раздражает».