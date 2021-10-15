Королева Елизавета нелестно высказалась о мировых лидерах, забыв про микрофон
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: I-Images/Keystone Press Agency
Елизавета II попала в неловкую ситуацию, резко выразившись о главах государств, которые не подтвердили свое участие в конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Глазго. Об этом сообщает Daily Mail.
Беседуя с герцогиней Корнуоллской и председателем парламента Уэльса Элин Джонс предстоящую конференцию ООН по изменению климата в Глазго, она с раздражением заявила:
«Я до сих пор не знаю, кто приедет… Когда они говорят, но не делают, это раздражает».
Речь идет о главах государств, которые не подтвердили участие – в их числе премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин, президент Китая Си Цзиньпин отказался приехать.
Ранее произошел еще один необычный инцидент с участием королевы — она неожиданно ответила на письмо российских школьников, которые написали ей во время изучения английского языка.
«Королева любезно поблагодарила за письмо и приложила буклеты с полезной и интересной информацией о себе и своей семье, которую обязательно педагог и ребята почитают на занятии», — сообщили в Instagram учебного заведения.
Фото: Global Look press