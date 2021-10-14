Елизавета II ответила на письмо севастопольским школьникам и в адресе указала Россию
Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте учебного заведения, спустя 3 месяца пришел ответ от имени королевы, что было приятной неожиданностью для учащихся и преподавателя.
«Королева любезно поблагодарила за письмо и приложила буклеты с полезной и интересной информацией о себе и своей семье, которую обязательно педагог и ребята почитают на занятии», — говорится в публикации.
Между тем, несмотря на то, что Великобритания до сих пор не признала присоединение Крымского полуострова к территории России, на конверте письма был указан следующий адрес: Севастополь. Россия.
После получения ответа в «Малой академии наук» решили открыть рубрику под названием «Пишем письма королевской семье». Следующее послание ученики готовят для принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Фото: Globallook