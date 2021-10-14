Елизавета II ответила на письмо севастопольским школьникам и в адресе указала Россию

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте учебного заведения, спустя 3 месяца пришел ответ от имени королевы, что было приятной неожиданностью для учащихся и преподавателя.

«Королева любезно поблагодарила за письмо и приложила буклеты с полезной и интересной информацией о себе и своей семье, которую обязательно педагог и ребята почитают на занятии», — говорится в публикации.