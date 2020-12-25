«Королева Елизавета и король Гарри»: Максим Галкин показал милое фото с детьми
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/?hl=ru
Максим Галкин поделился новым фото забавных близнецов, Гарри и Лизы. В новом посте актер опубликовал фотографию, на котором дети сняты с очень серьезными лицами и в стильных деловых костюмчиках.
«Саммит #серьезныйразговор», — иронично подписал фото Максим.
Подписчики расхвалили милых детей и отметили их харизму:
«Очень серьезные», «Как им здорово вместе! Всегда есть, с кем поиграть, подурачиться. Но и серьезно поговорить тоже», «Королева Елизавета и король Гарри. Невероятные!», «Какие же они классные, как вы с Аллой», «Ну Гарри прямо дипломат», «Серьезные! Кого же это они с таким лицом обсуждают?», «Какие серьезные! Очень похожи на родителей», «Гарри — ходячая харизма», «Деловые», «Будущие президенты решают важные вопросы», «Я балдею от Лизы!», «Классные, талантливые ребята. Здоровья вам и везения всегда. Очень нравится смотреть видео с ними», «Удивительно, очень удивительно, как дети похожи на своих родителей Прямо Алла и Максим в молодости», «Какой Гарри серьезный! А Лиза — сама милота!».
Ранее Максим умилил своих поклонников видео, как Гарри и Лиза вдвоем в обнимку прокатились на самокате.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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