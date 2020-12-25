«Королева Елизавета и король Гарри»: Максим Галкин показал милое фото с детьми

Подписчики расхвалили милых детей и отметили их харизму:

«Очень серьезные», «Как им здорово вместе! Всегда есть, с кем поиграть, подурачиться. Но и серьезно поговорить тоже», «Королева Елизавета и король Гарри. Невероятные!», «Какие же они классные, как вы с Аллой», «Ну Гарри прямо дипломат», «Серьезные! Кого же это они с таким лицом обсуждают?», «Какие серьезные! Очень похожи на родителей», «Гарри — ходячая харизма», «Деловые», «Будущие президенты решают важные вопросы», «Я балдею от Лизы!», «Классные, талантливые ребята. Здоровья вам и везения всегда. Очень нравится смотреть видео с ними», «Удивительно, очень удивительно, как дети похожи на своих родителей Прямо Алла и Максим в молодости», «Какой Гарри серьезный! А Лиза — сама милота!».

Ранее Максим умилил своих поклонников видео, как Гарри и Лиза вдвоем в обнимку прокатились на самокате.