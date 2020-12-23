Максим Галкин показал детей в обнимку на самокате: «В таком доме можно и покататься»

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина снова умилили подписчиков папы, на этот раз прокатившись на самокате по огромному дому. Дети катались на одном транспортном средстве одновременно, оседлав его одновременно и держась друг за друга.

Поклонники актера отметили, что дети живут очень дружно, и вдвоем им весело:

«У Вас и на лошадях можно!!!», «Какой Гарри обстоятельный мужик!», «Какое счастье, что они есть друг у друга», «Лизуня своим взмахом руки, всё передала, актриса!», «Очень правильное воспитание. Молодцы. Счастья и здоровья. Замечательная семья», «Сладкая парочка))) Как Лиза слушается Гарри, настоящая леди», «В таком доме можно и покататься)) наши тоже иногда даже на маленьких велосипедах ездят по дому)) главное, что у детей счастливое детство», «Как им здорово проводить время вместе! Приятно смотреть», «Гарри красавчик, какой мальчик , даже на камеру ведёт себя естественно, умничка».

Самые внимательные подписчики вспомнили, что сегодня Максим и Алла Борисовна отмечают 9-летнюю годовщину свадьбы и поздравили звездную пару:

«Какие дружные! Максим, с годовщиной вас и Аллу Борисовну! Сегодня годовщина вашей свадьбы. Да, 9 лет еще не юбилей, но всё же это праздничная дата. И мы Вас дружно поздравляем с ней»