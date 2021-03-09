«Королева детектива» Татьяна Полякова скончалась от рака

Она уточнила, что автор более 90 детективных романов долгое время пыталась справиться с болезнью. «Несколько лет боролась с онкологической болезнью. Прощание состоится 10 марта в 10.00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре», — подчеркнула она.

На сайте издательства «Эксмо», которое публиковало книги автора, указано, что Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире. Там она прожила до последних дней жизни.