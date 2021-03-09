«Королева детектива» Татьяна Полякова скончалась от рака
Фото: instagram.com/polyakova_detektiv
Она уточнила, что автор более 90 детективных романов долгое время пыталась справиться с болезнью. «Несколько лет боролась с онкологической болезнью. Прощание состоится 10 марта в 10.00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре», — подчеркнула она.
На сайте издательства «Эксмо», которое публиковало книги автора, указано, что Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире. Там она прожила до последних дней жизни.
Писательница считалась звездой авантюрного детектива, выпустила около 90 книг. По информации Российской книжной палаты, писательница постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России. В 2019 году она заняла в списке пятое место, несколько раз получала престижные литературные премии.
По книгам Поляковой сняты фильмы «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой (главная героиня) и «Черта с два». Также зрители помнят снятые по ее детективам сериалы: «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».
Ранее умерла советская актриса и режиссер Алла Ягизарова. Она окончила Щукинское театральное училище по направлению режиссура. Последние годы жизни актриса посвятила руководству детским театром. Она ставила спектакли в Доме культуры «Медик» и Доме офицеров в подмосковном Одинцове.
Фото: Instagram/@polyakova_detektiv
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