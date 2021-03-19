Корейская группа BTS попала в книгу рекордов Гиннесса

Популярная корейская группа BTS, которая покорила сердца миллионов девушек по всей планете, установила сразу два рекорда, благодаря чему попала в книгу рекордов Гиннесса.

Клип группы на песню Dynamite установил мировой рекорд по количеству просмотров в момент релиза – сразу после премьеры видео посмотрели более трёх миллионов человек. Премьера состоялась 21 августа.

После релиза группа установила рекорд ещё раз, на этот раз по количеству просмотров всего – это же видео пользователи социальной сети посмотрели более ста миллионов разу. Об этом написали в Twitter Книги рекордов Гиннесса.

Кроме того, ранее стало известно, что песня Dynamite стала дважды платиновой в США – об этом сообщает NME со ссылкой на Американскую ассоциацию звукозаписывающих компаний.

К числу рекордов группы можно добавить и то, что участник BTS Ким Тхэхен, больше известный под псевдонимом Ви, оказался на втором месте в списке самых красивых мужчин планеты по версии Independent Critics.