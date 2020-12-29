Назван самый красивый мужчина планеты

Ранее россияне вошли в топ-3 самых непривлекательных в мире мужчин. Мужская часть населения РФ, также как и граждане Великобритании и Польши, была признана наименее привлекательными для противоположного пола, сообщают СМИ со ссылкой на статистику, приведенную сайтом знакомств BeautifulPeople, позиционирующего себя как «Клуб красивых людей».

Лишь 9% участниц проголосовали положительно, оценивая их внешность. Самыми красивыми мужчинами сайт признал жителей Швеции (60%), Бразилии (41%) и Дании (40%). Что же касается женской красоты, то россиянки уступили первенство жительницам Норвегии (70%), Швеции (62%) и Исландии (61%).