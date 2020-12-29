Назван самый красивый мужчина планеты
Фото: instagram.com/pewdiepie
Вслед за шведским автором идет южнокорейский певец, участник музыкальной группы BTS Ким Тхэхен, больше известный под псевдонимом Ви. Третье место занял австралийский актер Крис Хемсворт. На четвертой строчке оказался еще один участник BTS Чон Джонгук. В топ-5 также попал актер Генри Кавилл.
Кроме того, в перечень внесли моделей, исполнителей, спортсменов, актеров из 40 государств. При этом создатели рейтинга уверены, что объективно оценить красоту невозможно, поэтому многие могут не согласиться с мнением жюри. Кроме того, авторы списка призвали читателей не судить их строго, так как им пришлось выбрать 100 имен из 125 тысяч. «Это неблагодарная задача, так как ни один человек никогда не согласится со всеми вариантами», — сделали они вывод.
Ранее россияне вошли в топ-3 самых непривлекательных в мире мужчин. Мужская часть населения РФ, также как и граждане Великобритании и Польши, была признана наименее привлекательными для противоположного пола, сообщают СМИ со ссылкой на статистику, приведенную сайтом знакомств BeautifulPeople, позиционирующего себя как «Клуб красивых людей».
Лишь 9% участниц проголосовали положительно, оценивая их внешность. Самыми красивыми мужчинами сайт признал жителей Швеции (60%), Бразилии (41%) и Дании (40%). Что же касается женской красоты, то россиянки уступили первенство жительницам Норвегии (70%), Швеции (62%) и Исландии (61%).
Фото: Instagram/@pewdiepie
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