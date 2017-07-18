Александра Крутая восхитила поклонников отца своей внешностью

Сегодня, 18 июля, Алексендра Крутая отмечает 14-й по счету день рождения. Ее фото вызвало восторг у подписчиков мамы, которая посвятила ей нежные слова: «Сашенька, любимая, с днем рождения! Будь здоровой и счастливой! Пусть тебя всю жизнь окружают преданные друзья. Happy Birthday my love».

«Олечка, какая у вас красивая, замечательная дочь! Такое завораживающее сочетание светлых глаз и темных волнистых волос», «Какие у вас обе красивые доченьки! С днем рождения Сашу! И всю вашу семью с этим днем», «Она тут копия Миллы Йовович из Return to the Blue Lagoon», — восхищаются они. Некоторые из них помнят, как девочка выглядела несколько лет назад:

Блог девушки закрыт, но из краткого описания можно сделать вывод, что девушка любит проводить время в Нью-Йорке, Москве и Майами.

Саша — дочь Игоря Крутого от второго брака. В первом, с Еленой Крутой, у музыканта родился сын Николай, который уже успел дважды сделать папу дедушкой. У Игоря также есть падчерица Виктория.

Фото: instagram.com