Актриса стала новой гостьей Леры Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион»

Звезда сериала «Интерны», 45-летняя Светлана Пермякова стала новой участницей «Секрета на миллион». Актриса рассказала о том, как непросто складывалась ее личная жизнь, а также постаралась объяснить, почему отправила отца в дом престарелых.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Июн 28 2017 в 7:39 PDT

Светлана росла в большой семье — у актрисы были замечательные любящие родители и два старших брата. Однако, все родственники артистки уже ушли из жизни. Первым скончался старший брат, Василий, когда ему было 25, а Светлане — 15. Второй брат, Сергей, ушел из жизни в 2010 году, а следом за ним, в 2011 году, умерла мать актрисы Валентина Иосифовна. Отец, Юрий Васильевич, пережил супругу меньше, чем на четыре года. Он единственный, кто успел порадоваться появлению на свет дочки Светланы Варвары.

Светлана Пермякова с родителями

«Папа приезжал в Москву, когда Варюшке был годик, побыл две недели и уехал в Пермь, он все время рвался домой. Позже мне пришлось определить его в пансионат для пожилых людей. Каждый месяц я приезжала к нему и жила там по пять дней. У него была отдельная палата, я сделала там все так, чтобы он чувствовал себя как дома», — рассказала Светлана. Актриса вспоминает, что отец в то время уже был лежачий, на него надевали памперсы. Пермякова ответила на комментарий ведущей о негативном отношении к тем, кто определяет пожилых родственников в интернаты: «Что хуже или лучше – давайте решать. Или человек лежит дома и сгнивает заживо, или его отправляют под присмотр специалистов. Я хотела нанять сиделку. Но мне бы их понадобилось три. Но и найти хороший дом престарелых – это еще какая проблема. Я нашла платный и платила за все. Это дороже, чем три сиделки».

Вспоминая родных, Светлана не смогла сдержать слез.

Актриса рассказала и о своих мужьях. Первым стал арт-директор одного из московских клубов Евгений Бодров — в 2008 году пара оформила отношения. Брак продлился всего месяц. По словам Светланы, она поняла, что совершила ошибку: муж оказался алкоголиком, наркоманом и ВИЧ-инфицированным. Несмотря на это, женщина мечтала родить ему ребенка. Вспоминать негативные последствия этого брака актриса отказалась: «О покойниках плохо не говорят»—к сожалению, Евгений скончался в 2014 году от СПИДа. В том же 2008 году в жизни Светланы появился Максим Скрябин — их познакомил Евгений. Сначала молодой человек стал помощником актрисы, а позднее деловые отношения переросли в семейные. В 2012 году у пары родилась дочь Варя. Пермякова рассказала, что беременность наступила вследствие ЭКО. Максим присутствовал на родах, стал первым, кто взял девочку на руки. Однако, это не укрепило отношения Светланы и Максима: сегодня у каждого из них своя личная жизнь. Тем не менее, актриса считает себя счастливой.

Публикация от Svetlana Permyakova (@s_permyakova) Фев 27 2017 в 4:24 PST