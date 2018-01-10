Поклонники спорят, на кого больше похожа дочь Ани Лорак.

До недавних пор поклонники популярной певицы Ани Лорак были уверены: дочь их любимицы — копия папы , турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Но новое фото, на котором артистка запечатлена вобнимку с 6-летней Софией, поставило под сомнение этот факт.

«Такие милые девочки», «Как похожи», «Какииииие вы классные!!!!! Соник копия мамы», «Каролиш, Сонечка совсем взрослая и такая красивая, вся в маму», «Какие милые, красивые, Соня уже так выросла, кажется недавно была такой маленькой, чужие дети всегда быстро растут, счастья вам, хорошего отдыха!!!», «Самые красивые девочки! Невероятно похожи! Яркого, Солнечного вам настроения», «Что Мама что дочка одно лицо», — единогласно решили поклонники таланта артистки.

А как считаете вы, на кого больше похожа девочка?

Фото: instagram