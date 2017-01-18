Несмотря на то, что жизнь Лорак находится под пристальным вниманием прессы, она все же держит свою личную жизнь в тайне, лишь изредка радуя поклонников семейными снимками. Так, пару часов назад в блоге певицы появилось милое фото, на котором Ани весело проводит время в компании своих самых близких людей – мужа и дочки.

Улыбайтесь! Ваши улыбки могут согреть Мир. #мир#любовь#семья Публикация от Ани Лорак (@anilorak) Май 30 2017 в 11:25 PDT

«Прекрасного дня всей вашей семье», «Какое же счастье-видеть Вас всех вместе», «Сонечка такая классная», «Лучшие! Красивая семья!», «Каролиночка,Вы не представояете,какой счастья видеть вас счастливыми», «Мы очень ждали семейную фотографию», - написали верные поклонники артистки.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) Янв 17 2017 в 4:54 PST

Напомним, В 2005 году Ани Лорак встретила своего мужа Мурата Налчаджиоглу на отдыхе в Анталии. Спустя четыре года пара расписалась в центральном ЗАГСе Киева, а торжественную церемонию устроили ровно через неделю. Летом 2011 года у влюбленных родилась дочь София, крестным отцом которой стал Филипп Киркоров.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) Апр 29 2017 в 10:56 PDT

Фото: instagram.com