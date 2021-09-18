Копия Асмус: Харламов впервые вышел в свет с новой пассией
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Фото: Passion.ru
Резидент Comedy Club Гарик Харламов официально подтвердил роман с актрисой Екатериной Ковальчук. Актеры вместе пришли на открытие ресторана, принадлежащего шоумену. Пара общалась с гостями, экс-супруг Кристины Асмус то и дело обнимал свою спутницу.
Отмемтим, что слухи об отношениях между 40-летним Харламовым и 28-летней Ковальчук появились осенью прошлого года незаолго до того,к ак суд поставил точку в разводе шоумена с Кристиной Асмус.
Со сводной сестрой звезды «Тайн следствия» Анны Ковальчук Гарик Харламов познакомился во время съемок в сериале «Гусар». В дальнейшем влюбленные побывали ни в одном совместном путешествии и даже появлялись вместе на некоторых мероприятиях, но не в качестве пары. Свой роман актеры рассекретили только сейчас — примерно через десять месяцев после его начала.
При этом еще на старте отношений поклонники Харламова обсуждали его возможную пассию, сравнивая ее с Кристиной Асмус и находя общие черты. Напомним, что брак Асмус и Харламова длился около восьми лет, у пары есть общая дочь Настя. До этого шоумен был женат на Юлии Лещеевой.
Фото и видео: @garikkharlamov, @katerinakovalchyk/Instagram; Passion.ru