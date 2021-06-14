Гарик Харламов перестал скрывать новую возлюбленную — копию Асмус

Слухи о романе Гарика Харламова и актрисы Катерины Ковальчук ходят давно, и все чаще находят подтверждения. На этот раз пара вместе отправилась на футбол, на матч Россия—Бельгия, который прошел на Евро-2020 в Петербурге.

Катерина и Гарик выложили в сториз одинаковые фотографии с одного ракурса. Компанию им составили Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис — после матча их ждало выступление в Петербурге.