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Гарик Харламов перестал скрывать новую возлюбленную — копию Асмус

Пара вместе отправилась поболеть за Россию на матче с Бельгией. Интересно, что Харламов и Катерина Ковальчук не стали брать VIP-трибуну, а были в фан-секторе, как настоящие болельщики.

Слухи о романе Гарика Харламова и актрисы Катерины Ковальчук ходят давно, и все чаще находят подтверждения. На этот раз пара вместе отправилась на футбол, на матч Россия—Бельгия, который прошел на Евро-2020 в Петербурге.

Катерина и Гарик выложили в сториз одинаковые фотографии с одного ракурса. Компанию им составили Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис — после матча их ждало выступление в Петербурге.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Сториз Гарика Харламова и Катерины Ковальчук

Фото: @garikkharlamov

Ранее фотографии с совместного отдыха появились в блогах друзей пары, музыкантов Little Big Ильи Прусикина и Софьи Таюрской, которые сами недавно объявили о том, что они вместе.

Интересно, что Катерину называют копией бывшей жены Харламова — актрисы Кристины Асмус. Судя по всему, комик предпочитает девушек одного типажа.

Фото: Instagram Гарика Харламова

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