Гарик Харламов перестал скрывать новую возлюбленную — копию Асмус
Слухи о романе Гарика Харламова и актрисы Катерины Ковальчук ходят давно, и все чаще находят подтверждения. На этот раз пара вместе отправилась на футбол, на матч Россия—Бельгия, который прошел на Евро-2020 в Петербурге.
Катерина и Гарик выложили в сториз одинаковые фотографии с одного ракурса. Компанию им составили Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис — после матча их ждало выступление в Петербурге.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @garikkharlamov
Ранее фотографии с совместного отдыха появились в блогах друзей пары, музыкантов Little Big Ильи Прусикина и Софьи Таюрской, которые сами недавно объявили о том, что они вместе.
Интересно, что Катерину называют копией бывшей жены Харламова — актрисы Кристины Асмус. Судя по всему, комик предпочитает девушек одного типажа.
Фото: Instagram Гарика Харламова
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