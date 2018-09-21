Копирует или просто похожа? В Сети обсуждают сходство кандидатки в мэры Мадрида и Меган Маркл

У Меган Маркл появился еще один двойник. Ей оказалась женщина-политик Бегона Виллачис, которая недавно стала мамой. В минувшее воскресенье она представила публике новорожденную дочь, которая стала третьим ребенком в ее семье.

На сходство двух дам публика обратила внимание после того, как политик появилась в светлом тренче, похожем на платье-тренч, в котором супруга принца Гарри представляла своего наследника. Прическа тоже была похожей. В ее блоге нашлось много фотографий, на которых миссис Виллачис похожа на миссис Маркл.