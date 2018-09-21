Копирует или просто похожа? В Сети обсуждают сходство кандидатки в мэры Мадрида и Меган Маркл

У Меган Маркл появился еще один двойник. Ей оказалась женщина-политик Бегона Виллачис, которая недавно стала мамой. В минувшее воскресенье она представила публике новорожденную дочь, которая стала третьим ребенком в ее семье.
На сходство двух дам публика обратила внимание после того, как политик появилась в светлом тренче, похожем на платье-тренч, в котором супруга принца Гарри представляла своего наследника. Прическа тоже была похожей. В ее блоге нашлось много фотографий, на которых миссис Виллачис похожа на миссис Маркл.
Пикантным фактом является то, что Бегона вышла замуж в тот же день, что и Меган, пишет DailyMail.
Иногда Бегона Виллачис шутит над «причастностью» к королевской семье. «Если выбирать между Букингемским дворцом и Зданием правительства, простите, я останусь в Мадриде», — писала она в Twitter.
«Люди иногда останавливают меня на улице и спрашивают, не Меган ли я. Иногда это бывает очень забавным. Мои дочери часто дразнят меня из-за этого», — комментировала она в одном из интервью.
Как считаете, похожи ли звездные мамочки?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: globallookpress, instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!