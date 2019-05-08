Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали новорожденного сына. Но в отличие от других членов королевской семьи они сделали это не на выходе из больницы, а в зале Святого Георгия в Виндзорском замке. Здесь же проходила и свадьба герцога и герцогини Сассекских.

Принц Гарри держал новорожденного сына на руках, а Меган, одетая в светлое платье, светилась от счастья, стоя рядом с мужем. На вопрос, каково это быть мамой, Меган ответила: «Это волшебно и удивительно. Я счастлива, что у меня есть два лучших мужчины в мире». После молодая мама отметила, что у мальчика хороший спокойный характер. «Это были особенные дни», - с улыбкой добавила герцогиня Сассекская.

Напомним, что принцесса Диана и Кейт Миддлтон показывали своих младенцев при выходе из больницы Святой Марии в Лондоне.