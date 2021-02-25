Константин Ивлев о разводе после 23 лет брака: «Моя жена не выдержала некоторые ситуации»

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев удивил своих поклонников, когда развелся со своей женой Марией после 23 лет брака и выбрал себе новую возлюбленную, молодую Валерию, на которой женился 14 февраля. Поклонники и его жена, для которой развод стал настоящим ударом, решили, что причина расставания была в молодой любовнице. Однако сам Ивлев в интервью с Алёной Жигаловой заявил, что они шли к этому давно.

«Люди, как и друзья, проверяются в сложных ситуациях. К большому сожалению, моя жена некоторые ситуации не выдержала», — прокомментировал Ивлев. Проблем у них было много — накопленное с годами недопонимание, финансовые сложности и многочисленные обиды.

«В конечном итоге мы пришли к тому, что все, хватит».

Ивлев рассказал, что его дети отлично поладили с его новой женой, а вот Мария относится к его новому браку с большим негативом. При этом его новая супруга, по словам Константина, очень правильный человек и не стремится за наживой — их отношения основаны на взаимных чувствах.

«У меня Лера — очень замечательная, без каких-либо намеков на то, чтобы украсть мои заработанные деньги или машину. Она очень правильный человек. И тому доказательство дети, которые пообщались с ней, и почувствовали это», — говорит Ивлев.

Ранее супруга Ивлева Валерия в своем Instagram ответила на вопросы о своем новом статусе и поделилась, что ее часто обвиняют, что она разрушила чужую семью. Девушка отметила, что научилась не обращать на это внимания.

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