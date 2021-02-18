Молодая жена Константина Ивлева поделилась впечатлениями от своего нового статуса

Молодая супруга Константина Ивлева, Валерия Куденкова, рассказала о том, как чувствует себя в новом статусе. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге, по которому видно, что она очень счастлива.

Отвечая на вопросы поклонников, Валерия рассказывает, что ее близкие благосклонно отнеслись к ее новому браку, несмотря на то, что ее избранник на 19 лет старше. Константин им очень понравился. Она решила взять фамилию мужа, а заключать брачный договор пара не стала.

«Я не ощущаю разницу в возрасте от слова "совсем". Люди выбирают друг друга по интересам, образу жизни и уровню сознания! Нам очень хорошо вместе! У нас совпали цели! Это главное!».

Она отмечает, что ей часто пишут о том, что она начала общаться с будущим мужем, когда он еще был несвободен, однако эти вопросы Валерия не комментирует.

Девушка отмечает, что следит за своей внешностью, и старается сохранять отличную фигуру, несмотря на то, что муж балует ее изысканными блюдами.

Константин Ивлев и Валерия Куденкова расписались в День всех влюбленных, 14 февраля. Позже они планируют устроить пышное торжество на родине девушки.

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