Константин и Софья Эрнст вместе появились в съемке для глянца: «Любовь!»
Фото: Starface
Константин и Софья Эрнст редко делятся совместными снимками и рассказывают о личной жизни в Сети. В марте пару пригласили стать героями нового выпуска российской версии журнала Esquire. На снимках Константин Эрнст позирует в строгом смокинге, а его супруга — в черном платье и с распущенными волосами. По задумке в кадре она быстро проходит мимо продюсера. На других снимках с Константином Эрнстом позирует Александр Цыпкин.
Напомним, что Константин и Софья Эрнст вместе с 2014 года. Мужем и женой они стали в 2017-м, уже после рождения дочерей Эрики и Киры. В мае текущего года супруги Эрнст в третий раз стали родителями — у них появился сын, имя которого они до сих пор не обнародовали. Знаменитая пара старается оберегать от посторонних глаз семейное счастье.
Фото и видео: @sofyapavlovna / Instagram, Starface
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