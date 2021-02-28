Константин и Софья Эрнст вместе появились в съемке для глянца: «Любовь!»

Напомним, что Константин и Софья Эрнст вместе с 2014 года. Мужем и женой они стали в 2017-м, уже после рождения дочерей Эрики и Киры. В мае текущего года супруги Эрнст в третий раз стали родителями — у них появился сын, имя которого они до сих пор не обнародовали. Знаменитая пара старается оберегать от посторонних глаз семейное счастье.