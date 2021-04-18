Константин Богомолов рассказал, что Ксению Собчак преследует маньяк

С недавних пор мужчина буквально по пятам ходит за журналисткой. Он заявляет, что именно он Константин Богомолов. На одной из светских тусовок мужчина даже хотел прикоснуться к Ксении, но ее настоящий муж звезды этого не оценил. Режиссер чуть не вступил в драку с неадекватным.

«Всегда смогу постоять за свою женщину. Он какой-то сумасшедший. Если надо будет, то грудью встанут на защиту Ксении», — сказал возлюбленный Собчак.

Напомним, что всего через год после начала романа Богомолов и Собчак поженились. И сделали это так, что об их свадьбе писали и говорили долго. Ксения придумала, а Константин срежиссировал. В загс они ехали на катафалке с надписью на борту «Пока смерть не разлучит нас». После регистрации пересели в карету. На празднике было все: оформленный в демоническом стиле зал, сотни гостей, стриптиз от невесты.

Ксения восторгается мужем и, кажется, превозвышает его над всеми, называя гением. «Если сравнить нас с телефонами, то он — самый продвинутый "айфон", а я — кнопочная старая "нокиа"», — говорит она о любимом.