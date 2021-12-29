Конфликт набирает обороты: Руссо намекнул на измены Пригожина певице Валерии

Скандал берет свое начало еще в далеком 2006 году, когда на Авраама Руссо было совершено нападение, которое чуть было не стоило ему жизни. После произошедшего певец на несколько лет покинул Россию. А вернувшись, решил обнародовать случившееся и высказать свои предположения о том, кто же мог настолько желать его смерти. До нападения раскруткой Руссо занимались миллиардер Тельман Исмаилов и продюсер Иосиф Пригожин. Именно их и обвинил певец в произошедшем.

После слов в адрес Пригожина между ним и Руссо начался продолжительный публичный конфликт. На обвинения в свой адрес продюсер резко ответил, что в покушении на певца замешаны многочисленные замужние женщины, с которыми тот строил отношения.

Его слова очень не понравились артисту, на что он решил приоткрыть завесу тайны личной жизни самого Пригожина. «Что он знает о моей личной жизни? Я не любитель скандалов. Но я имею в руках достоверную информацию о его личной жизни. Я могу сказать об этом. Но не хочу разрушить его жизнь с его женой Аллой Перфиловой. Пусть бог его простит!» — заявил Руссо во время разговора с порталом «Собеседник».

Ранее Руссо заявлял, что готов судиться с продюсером и даже подготовил серьезные материалы против него, однако сделает это лишь в крайнем случае, когда конфликт перейдет все рамки дозволенного.