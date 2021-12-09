Война продолжается: Руссо подготовил серьезные материалы для суда против отступившего Пригожина

В эфире телепередачи «Секрет на миллион» Авраам Руссо высказал Лере Кудрявцевой свое предположение о том, что супруг Валерии был одним из участников покушения на артиста совместно с бизнесменом Тельманом Исмаиловым. Они в начале 00-х занимались продвижением певца на эстраде.

Пригожину это заявление показалось несуразным, и он в резкой манере заявил, что к нападению на певца наверняка причастен кто-то из мужей его многочисленных любовниц, с которыми он активно проводил время в те годы.

Однако теперь такого рода оскорбления в адрес исполнителя хита «Обручальная» вынуждают его пойти на крайние меры — артист планирует решать проблему в суде, несмотря на то что изначально подавать иск планировал сам Пригожин. «Я не собирался подавать в суд. Судиться хотел Пригожин, но потом включил заднюю, потому что предъявить ему на мой счет нечего. У меня же собралось больше, гораздо больше поводов для различных исков, чем он думает. Здесь не только подрыв моей репутации и всевозможные оскорбления в адрес меня и моей семьи», — делится он в разговоре с порталом «Собеседник».

Спешить с подачей иска Руссо не планирует, несмотря на то что у него собралось уже достаточно материала для разбирательств. «Весь материал в разработке у моих адвокатов. В любой момент по моей просьбе они начнут действовать. Но он и его сторонники покричали-покричали, поиграли на прессу и сдулись. Это просто детская игра у него такая», — сообщил Авраам о своих планах.