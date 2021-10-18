Коммуналка по-королевски: во сколько обходится содержание Букингемского дворца

Но это еще не все – общий счет за электроэнергию составляет 2,5 млн фунтов стерлингов в года, что составляет почти 245 млн рублей.

Стоит отметить, что накануне принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон приняли участие в церемонии награждения экологической премии Earthshot Prize, которая прошла в этом году в Лондоне.

Поклонники отметили, что Миддлтон очень уместно выбрала элегантное платье от бренда Alexander McQueen, которое, однако, не является новым – герцогиня уже надевала наряд на одно из мероприятий во время тура по Лос-Анджелесу, который прошел в 2011 году.