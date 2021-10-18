Коммуналка по-королевски: во сколько обходится содержание Букингемского дворца
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Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency
Британское издание Express выяснило, сколько денег уходит на содержание помещений королевской семьи, главным из которых является Букингемский дворец.
Оказалось, что коммунальные платежи выходят весьма солидными – только за освещение Букингемского дворца, главной резиденции британских монархов в Лондоне, приходится тратить 1,1 млн в год при площади почти в 77 тыс. квадратных метров.
Но это еще не все – общий счет за электроэнергию составляет 2,5 млн фунтов стерлингов в года, что составляет почти 245 млн рублей.
Стоит отметить, что накануне принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон приняли участие в церемонии награждения экологической премии Earthshot Prize, которая прошла в этом году в Лондоне.
Поклонники отметили, что Миддлтон очень уместно выбрала элегантное платье от бренда Alexander McQueen, которое, однако, не является новым – герцогиня уже надевала наряд на одно из мероприятий во время тура по Лос-Анджелесу, который прошел в 2011 году.
Фото: Global Look press