Колин Фаррелл рассказал, как преодолел алкогольную зависимость и чем расслабляется сегодня

Сегодня от внутренних демонов актера спасает крепкий сон и бег, а также, активный отдых: «Много времени провожу на природе. Брожу по тропам, горам. Природа очень здорово освобождает от напряжения, позволяет сбросить его к чертям со своих плеч... Путешествую на машине, хожу в кино и конечно же провожу время со своими детьми. Слушаю музыку. Всего понемногу. Живу. Без яда, которым травил себя годами», — пишет «7 Дней».

И, несмотря на почетное место в ряду голливудских звезд, которое Фаррелл занимает вполне заслуженно, ценит совсем другие радости: «Я давно уже перестал воспринимать себя в первую очередь как актера. Прежде всего я считаю себя отцом, мужчиной, другом. Я сосредоточен на своей жизни. На первом месте семья, мои мальчики и только потом работа. И может, как раз поэтому я люблю свою работу последнее время сильнее, чем раньше. Потому что я не ограничен ею, не привязан к ней, как когда-то», — признается актер.