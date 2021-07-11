Колин Фаррелл рассказал, как преодолел алкогольную зависимость и чем расслабляется сегодня
В 2004 году, бывший футболист из Ирландии, который отказался от спортивной карьеры из-за серьезной травмы, впервые столкнулся с потрясением такой силы: его сильно раскритиковали за роль в фильме «Александр». Актер не смог справиться с непринятием и ушел в запой. С тех пор прошло 17 лет. И за эти годы он еще не раз будет срывать съемки, устраивать дебош и подводить людей, но в конечном итоге станет примерным отцом для своих сыновей: «Дети помогли мне жить настоящим и верить в будущее», — передает слова актера «7 Дней».
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Фото: picture alliance
К здоровому образу жизни актер шел долго, для лечения даже пришлось лечь в клинику: «Неудивительно, что я дошел до ручки — ведь я практически не просыхал с 14 лет... И пил, и запрещенные вещества всевозможные употреблял, все время был под кайфом... Мне было тошно все время, вот я и «лечился» таким образом от депрессии...». После того, как Колин вышел из больницы, его мама впервые за многие годы начала спать спокойно не боясь за сохранность сына.
Сегодня от внутренних демонов актера спасает крепкий сон и бег, а также, активный отдых: «Много времени провожу на природе. Брожу по тропам, горам. Природа очень здорово освобождает от напряжения, позволяет сбросить его к чертям со своих плеч... Путешествую на машине, хожу в кино и конечно же провожу время со своими детьми. Слушаю музыку. Всего понемногу. Живу. Без яда, которым травил себя годами», — пишет «7 Дней».
И, несмотря на почетное место в ряду голливудских звезд, которое Фаррелл занимает вполне заслуженно, ценит совсем другие радости: «Я давно уже перестал воспринимать себя в первую очередь как актера. Прежде всего я считаю себя отцом, мужчиной, другом. Я сосредоточен на своей жизни. На первом месте семья, мои мальчики и только потом работа. И может, как раз поэтому я люблю свою работу последнее время сильнее, чем раньше. Потому что я не ограничен ею, не привязан к ней, как когда-то», — признается актер.
Фото и видео: Клим Сидоренко, Picture Alliance
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