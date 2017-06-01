Находясь в ожидании третьего ребенка, Мария Кожевникова охотно рассказывает о том, как проходили две ее предыдущие беременности. Актриса не скрывает, что оба раза поправилась на 40 килограммов и, даже несмотря на это, активно призывает женщин рожать

Чтобы окончательно убедить тех, кто до сих пор не решился стать мамой, боясь набрать лишний вес, звезда решила посвятить большой пост, рассказав свою историю похудения. Послание Кожевникова сопроводила фото, на котором она находится на восьмом месяце беременности в ожидании второго малыша.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Июл 3 2017 в 3:13 PDT

«Итак, друзья, обещанный мной пост про похудение -40 кг.! Сразу, на берегу, чтобы не было претензий, договоримся - я не врач! Я лишь делюсь своей историей, опытом и мыслями... Поехали!», - начала Мария. По словам актрисы, организм невозможно обмануть, поэтому прибегать к помощи различных средства для снижения веса – бесполезно. «Самое главное, что вы должны понять, принять и усвоить - организм умнее нас!!! Точка‼️ Даже если Вы его переиграете всякими таблетками, чаями, напитками для похудения и т.д., это ненадолго!!! Вы вернётесь к своему весу, а может ещё и наберете дополнительные кг».

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Июн 1 2017 в 8:16 PDT

К диетам Кожевникова тоже относится крайне негативно, отмечая, что в первую очередь нужно любить себя в любом весе. «Что касается диет, в них я тоже верю с трудом, хотя бывает так, что организму подошло, например, когда кто-то отказался от мяса, а кто-то от молочки, но... На своей практике убедилась, что диеты - это тоже обман, так как сидела я на них с 10 лет, естественно, перепробовала огромное количество и разные варианты! И, да, я не ошиблась, с 10 лет, так как я занималась профессионально художественной гимнастикой, а в этом виде спорта каждые лишние 100 грамм - это беда-бедища! Поэтому не тратьте время на поиски и покупку палочки - выручалочки, ее нет, не существует, она уже находится в Вашей голове! Итак, первое правило, кстати, наверное самое сложное, любить себя надо в любом весе!!!», - заявила она.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Июн 2 2017 в 7:09 PDT