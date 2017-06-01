«Диета — это обман!»: как Мария Кожевникова похудела на 40 килограммов после родов
Чтобы окончательно убедить тех, кто до сих пор не решился стать мамой, боясь набрать лишний вес, звезда решила посвятить большой пост, рассказав свою историю похудения. Послание Кожевникова сопроводила фото, на котором она находится на восьмом месяце беременности в ожидании второго малыша.
«Итак, друзья, обещанный мной пост про похудение -40 кг.! Сразу, на берегу, чтобы не было претензий, договоримся - я не врач! Я лишь делюсь своей историей, опытом и мыслями... Поехали!», - начала Мария.
По словам актрисы, организм невозможно обмануть, поэтому прибегать к помощи различных средства для снижения веса – бесполезно.
«Самое главное, что вы должны понять, принять и усвоить - организм умнее нас!!! Точка‼️ Даже если Вы его переиграете всякими таблетками, чаями, напитками для похудения и т.д., это ненадолго!!! Вы вернётесь к своему весу, а может ещё и наберете дополнительные кг».
К диетам Кожевникова тоже относится крайне негативно, отмечая, что в первую очередь нужно любить себя в любом весе.
«Что касается диет, в них я тоже верю с трудом, хотя бывает так, что организму подошло, например, когда кто-то отказался от мяса, а кто-то от молочки, но... На своей практике убедилась, что диеты - это тоже обман, так как сидела я на них с 10 лет, естественно, перепробовала огромное количество и разные варианты! И, да, я не ошиблась, с 10 лет, так как я занималась профессионально художественной гимнастикой, а в этом виде спорта каждые лишние 100 грамм - это беда-бедища! Поэтому не тратьте время на поиски и покупку палочки - выручалочки, ее нет, не существует, она уже находится в Вашей голове! Итак, первое правило, кстати, наверное самое сложное, любить себя надо в любом весе!!!», - заявила она.
Артистка призывает женщин относиться к лишним килограммам с чувством юмора и навсегда избавиться от ненужных мыслей.
«Это сложно, но возможно, тут поможет чувство юмора, я себя называла, например, слононожкой. От природы, а точнее от каждодневных тренировок по 6 часов, имела с раннего детства рельефные ножки, а тут... что икра, что голень, что ляжка были одинаковые, не говоря уже про одежду мужа, в которую я не влезала, к этому ещё "поклонники и доброжелательные СМИ " всегда были рады "поддержать добрым словом", но ещё раз!!! Все проблемы в нашей собственной голове!!! Поэтому переходим к главной мысли этого поста, надо усвоить, что чтобы избавиться от лишних килограмм, нужно, в первую очередь, избавиться от лишних и ненужных мыслей, и это - факт!», - рассказала Мария.
Однако, помимо психологических установок, Кожевникова признается, что немаловажную роль играют вода, правильное питание и физические нагрузки.
«После функции, которую я называю «полюби себя такой, какая ты есть"(имею в виду отражение в зеркале), надо полюбить свой организм изнутри! И здесь я тоже не буду оригинальна, хотя есть пару секретов: это вода, питание и физическая нагрузка! Но об этом в следующий раз!», - заключила актриса.
Фото: instagram.com