«Когда я ем, я глух и нем»: Лиза Галкина очаровала всех своим языком жестов

Четырехлетняя Лиза Галкина — любимица не только своих родителей — Аллы Пугачевой и Максима Галкина — но и большей части их подписчиков. Под фото и видео с участием ее и Гарри, которые публикует папа, всегда появляется масса коментариев, посвященных малышке.
Сегодня в блоге Максима был опубликован очередной ролик с маленькой звездочкой. «Язык жестов от Лизы», — пояснил шоумен.
Как оказалось, юная артистка следовала правилу «Когда я ем, я глух и нем» и всячески пыталась объяснить это родителю, упорно добивающегося от нее ответов на свои вопросы.
Фото: instagram