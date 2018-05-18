«Когда я ем, я глух и нем»: Лиза Галкина очаровала всех своим языком жестов

Четырехлетняя Лиза Галкина — любимица не только своих родителей — Аллы Пугачевой и Максима Галкина — но и большей части их подписчиков. Под фото и видео с участием ее и Гарри, которые публикует папа, всегда появляется масса коментариев, посвященных малышке.

Сегодня в блоге Максима был опубликован очередной ролик с маленькой звездочкой. «Язык жестов от Лизы», — пояснил шоумен.