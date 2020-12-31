«Когда был мужем, было проще»: Кристина Асмус выбирает подарок Гарику Харламову

«Кто — я? Кто в агонии покупает подарки в самый последний момент? Стоит в адских пробках, очередях, ничего не успевает, злится, расстраивается, что какую-то вещь не успеют изготовить, принт не успеют нанести, доставку не делают или магазин не берет трубку? А еще кого бесит ответ: "Мне ничего на надо дарить!"? Ведь все равно знают, что куплю, нет бы помочь».

С бывшим мужем Кристина осталась в хороших отношения — их объединяет общая дочь. Будет ли бывшая семья отмечать праздник вместе, неизвестно. Ранее в своем блоге Кристина рассказала, что хотела бы улететь за границу и даже купила билеты, однако с учетом пандемии неизвестно, получится ли это сделать.