Асмус призналась, что несколько раз пыталась развестись с Харламовым: «Ушла и счастлива!»

«Плохо ей без Харламова», «Да, не надо было разводиться, тем более ребенок общий», «Она поймет, что поступила неправильно, но будет уже поздно», — полетели комментарии от «экспертов».

Припомнили Кристине и ее откровенную роль в фильме Клима Шипенко «Текст», где она снялась полностью обнаженной. Как и раньше, многие фолловеры решили, что именно эта откровенная сцена в картине и стала причиной расставания супругов. Ранее Гарику Харламову пришлось пережить немало «приятных» высказываний в свой адрес, когда его обвиняли в том, что он позволил жене играть в сцене, граничащей с порно.

Кристина Асмус почитала комментарии и категорично ответила на некоторые из них. «Первый раз я пыталась развестись, когда роман "Текст" еще не был написан», — прокомментировала она. Причиной расставания стала, по ее словам, усталость. «Я устала, ушла от мужа и счастлива!», — ответила она недоброжелателям.

Также она добавила, что решение о разводе было именно ее, а не обоюдное или бывшего мужа. «Я никогда не говорила, что это было общее решение. <...> Мою самооценку никто не затронул», — резюмировала она.