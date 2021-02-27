Князь Монако дал первое интервью о своих двойняшках

Вместе с женой княгиней Шарлен князь растит шестилетних близнецов – принца Жака и принцессу Габриэллу. Обычно вопросы личного характера монарх не обсуждает, но здест он решил изменить свое решение.

В интервью новому изданию People Royal он рассказал о воспитании детей и о том, какими характерами обладают его дети. «Жак более застенчивый и тихий по сравнению с сестрой. Он такой фантазер, может выдумывать забавные вещи. Жак — отличный наблюдатель, любит оценивать ситуацию, прежде чем сделать решительный шаг. Принцесса Габриэлла более общительна. Она определенно обладает талантом постоянно болтать», — иронично подметил князь Монако.

Любящий отец рассказал, как воспитывает малышей. «Мы, конечно, объясняем им простыми словами, что такое королевский долг, но пока не собираемся проводить полный процесс обучения, рассказывая о том, чего от них ждут. На данный момент важно, чтобы дети обрели индивидуальность», — поделился монарх.

Сын Грейс Келли рассказал, что часто помогает наследникам делать уроки, особенно математику. Кроме того, принц и принцесса уже полюбили биологию и географию. «Они очень способные: знают все об океанах, планетах и нашей солнечной системе», — отметил он.