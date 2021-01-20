Королевская семья Монако показала подросших наследников: «Похожи на маму»

В Сети появилось новое семейное фото королевской семьи Монако. Его опубликовали в официальном аккаунте Twitter.

На фото запечатлены князь Монако Альбер II и его супруга Шарлен, а также двое их детей, шестилетние близнецы Жак и Габриэлла.

Фотография была снята в королевском дворце, вся семья нарядно одета. Князь вместе с сыном выбрали для фотосессии элегантные и строгие костюмы. Княгиня Шарлен примерила шикарное белое платье в пол с вырезом на груди, и разбавила образ крупным колье.