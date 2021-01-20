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Королевская семья Монако показала подросших наследников: «Похожи на маму»

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Жак и Габриэлла

Фото: www.instagram.com/hshprincesscharlene/

Фотографию князя Альбера II, его жены Шарлен и шестилетних близнецов Жака и Габриэллы опубликовали в Twitter.

В Сети появилось новое семейное фото королевской семьи Монако. Его опубликовали в официальном аккаунте Twitter.

На фото запечатлены князь Монако Альбер II и его супруга Шарлен, а также двое их детей, шестилетние близнецы Жак и Габриэлла.

Фотография была снята в королевском дворце, вся семья нарядно одета. Князь вместе с сыном выбрали для фотосессии элегантные и строгие костюмы. Княгиня Шарлен примерила шикарное белое платье в пол с вырезом на груди, и разбавила образ крупным колье.

Маленькая Габриэлла одета в нежно-розовое платье с пышным подолом и розовым жакетом. Стрижка у девочки точно такая же, как и у ее мамы — княгиня носит элегантное каре с челкой. Ранее Шарлен удивила общественность, кардинально поменяв имидж — она покрасила волосы и выбрила висок.

Фотография собрала множество одобрительных комментариев от подписчиков. Они отметили, что дети очень выросли и стали настоящими копиями своей мамы, а вот на отца практически не похожи, причем с годами сходство с княгиней становится все более заметным.

Фото: Instagram княгини Шарлен

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