Королевская семья Монако показала подросших наследников: «Похожи на маму»
Фото: www.instagram.com/hshprincesscharlene/
В Сети появилось новое семейное фото королевской семьи Монако. Его опубликовали в официальном аккаунте Twitter.
На фото запечатлены князь Монако Альбер II и его супруга Шарлен, а также двое их детей, шестилетние близнецы Жак и Габриэлла.
Фотография была снята в королевском дворце, вся семья нарядно одета. Князь вместе с сыном выбрали для фотосессии элегантные и строгие костюмы. Княгиня Шарлен примерила шикарное белое платье в пол с вырезом на груди, и разбавила образ крупным колье.
A new family picture of Prince Albert, #PrincessCharlene, #PrinceJaques and #PrincessGabriella 🇲🇨— Christin Zi (@PackhamGown) January 19, 2021
📸 Eric Mathon // Palais Princier pic.twitter.com/NgUxRVjtqs
Маленькая Габриэлла одета в нежно-розовое платье с пышным подолом и розовым жакетом. Стрижка у девочки точно такая же, как и у ее мамы — княгиня носит элегантное каре с челкой. Ранее Шарлен удивила общественность, кардинально поменяв имидж — она покрасила волосы и выбрила висок.
Фотография собрала множество одобрительных комментариев от подписчиков. Они отметили, что дети очень выросли и стали настоящими копиями своей мамы, а вот на отца практически не похожи, причем с годами сходство с княгиней становится все более заметным.
Фото: Instagram княгини Шарлен
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