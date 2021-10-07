Княгиня Монако Шарлен не носит обручальное кольцо: что происходит в браке монархов

Оба этих события совпали со скандалом вокруг любовных похождений Альбера. Осенью 2020 года неизвестная женщина заявила, что имеет ребенка от князя.

До этого сын покойной Грейс Келли уже признавал двоих внебрачных наследников — дочь Жасмин и сына Александра. Тогда это вызвало большой общественный резонанс и сильно обеспокоило княгиню Шарлен, хотя на момент рождения детей супруги еще не состояли в браке. Третий внебрачный ребенок Альбера был зачат явно после их бракосочетания.

Шарлен Уиттсток не давала никаких комментариев по поводу измен и детей мужа, но перестала выходить с ним в свет, а весной уехала в ЮАР. На кадрах из путешествия по Африке, которые публикует княгиня в своем Instagram, видно, что обручального кольца из 3-каратного золота на ее руке нет.

Князь комментировал изданию People отъезд супруги на родину: «Она не покинула Монако в ярости! Она не уехала, потому что злилась на меня или на кого-то еще… Она не уехала в изгнание. Это было по медицинским показаниям». В августе Альбер и 6-летние близнецы пары Жак и Габриэлла приезжали навестить Шарлен в Африку. Он считает, что княгиня должна вернуться домой, но для нее на данный момент главным приоритетом остается спасение носорогов от браконьерства, чем она и занимается на жарком континенте. Действительно ли княгиня много работает или решила сделать перерыв в отношениях с мужем, подумывая о разводе, — эти вопросы пока остаются открытыми.