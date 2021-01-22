Княгиня Шарлен рассказала, как муж отреагировал на провокационную стрижку

Княгиня Шарлен в интервью французскому изданию Point Du Vue рассказала, как ее супруг отреагировал на необычную прическу, и почему она на нее решилась.

В декабре она удивила всех, коротко подстриглась и выбрила виски. В новом образе она появилась на рождественском приеме во дворце.

Шарлен отмечает, что все были в шоке и буквально потеряли дар речи? особенно ее супруг, князь Альберт II. Однако очень скоро муж смирился и привык к новому эффектному образу жены.

По словам княгини, ей захотелось экспериментов, попробовать что-то новое. Останавливаться на достигнутом она не собирается, и планирует стать самым большим экспериментатором королевской семьи.

«Эта стрижка была моим желанием и решением. Она вызывала много неоднозначных комментариев. Но на самом деле, я отела сделать это уже давно. Мне просто нравится этот стиль, вот и все», — прокомментировала княгиня, добавив, что эксперименты со стилем это ее право и ее личный выбор.

Князь Альберт II и его супруга воспитывают двух замечательных детей, близнецов Жака и Габриэллу.