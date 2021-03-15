«Клон Решетовой»: Тимати проводит время с новой возлюбленной

У Тимати появилась новая фаворитка — одна из участниц шоу «Холостяк». Вместе с Марией Вебер — по мнению многих, самой распиаренной из участниц проекта, рэпер отправился на Мальдивы.

Фотографии с отдыха Мария опубликовала в своем блоге — не афишируя отдых с музыкантом, но и не особенно его скрывая. Однако на острова в гости к паре приехал Моргенштерн и опубликовал в своем сториз те же виды, которые ранее появились в блоге Марии.

Все вместе они посмотрели выпуск «Холостяка» прямо на берегу моря.

Самое любопытное — типаж новой вероятной избранницы рэпера. Пышная брюнетка с длинными волосами, Мария выглядит настоящей копией Решетовой.

К слову, ранее Тимати провел время с другой красоткой, Анастасией Вербовой, которая тоже была очень похожа на свою тезку, Решетову.

Поклонники пары никак не могут поверить в том, что Тимати и Анастасия действительно расстались, хотя Решетова не раз намекала на новые отношения. Возможно, рэпер просто не может забыть свою любовь?