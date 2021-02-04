Клип Little Big установил новый рекорд в российском сегменте YouTube

Клип группы Little Big на песню Skibidi установил рекорд в российском YouTube, собрав более 500 млн просмотров. Об этом сообщает РБК. Отмечается, что клип Skibidi удерживает рекорд по числу просмотров с апреля прошлого года. Тогда видео посмотрели порядка 400 млн человек. Также Little Big установили в 2020 году еще один рекорд — клип на песню Uno стал самым популярным в русской части видеохостинга. С эти треком группа должна была выступать на прошлогоднем «Евровидении». Отметим, что конкурс был отменен из-за коронавируса.