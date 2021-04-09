Клава Кока предложила платить копиями денег артистам, поющим под фонограмму
Фото: Instagram/@klavacoca
Как уточнила девушка, на последнем концерте она выступала с сорванным голосом, но не использовала фонограмму. Клава уточнила, что всегда пела вживую и собирается продолжать делать это в будущем.
Она спросила подписчиков, нравится ли им выступления под фонограмму. Кроме того, она высказала собственное мнение. Певица категорически против. «Часто смотрю лайвы ребят разных, и это прям фейспалм. Мне кажется, что люди, которые выступают под фонограмму, должны брать не деньги, а копии денег. И лучше вообще не петь», — подчеркнула она.
Ранее Инстасамка раскрыла детали скандала с Клавой Кокой и обвинила ее в двойных стандартах. После того, как Инстасамка выгнала и оскорбила визажистов, на нее посыпались негативные комментарии от пользователей.
Одной из критиковавших блогера была Клава Кока. Певица лейбла Black Star отказалась сотрудничать с ней, несмотря на то, что ранее планировала записать с Инстасамкой совместный трек. Она уточнила, что коллега является совсем не тем человеком, которым хочет казаться. По мнению Коки, люди, которых оскорбляет Инстасамка, в тысячу раз достойнее нее.
Фото: Instagram/@klavacoca
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