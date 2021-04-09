Клава Кока предложила платить копиями денег артистам, поющим под фонограмму

Как уточнила девушка, на последнем концерте она выступала с сорванным голосом, но не использовала фонограмму. Клава уточнила, что всегда пела вживую и собирается продолжать делать это в будущем.

Она спросила подписчиков, нравится ли им выступления под фонограмму. Кроме того, она высказала собственное мнение. Певица категорически против. «Часто смотрю лайвы ребят разных, и это прям фейспалм. Мне кажется, что люди, которые выступают под фонограмму, должны брать не деньги, а копии денег. И лучше вообще не петь», — подчеркнула она.