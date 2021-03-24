Инстасамка раскрыла детали скандала с Клавой Кокой и обвинила ее в двойных стандартах
Фото: Instagram/@instasamka
После того, как Инстасамка выгнала и оскорбила визажистов, на нее посыпались негативные комментарии от пользователей. Одной из критиковавших блогера была Клава Кока. Певица лейбла Black Star отказалась сотрудничать с ней, несмотря на то, что ранее планировала записать Инстасамкой совместный трек. Она уточнила, что коллега является совсем не тем человеком, которым хочет казаться. По мнению Коки, люди, которых оскорбляет Инстасамка, в тысячу раз достойнее нее. «Надеюсь, что жизнь нас с тобой никогда не сведет», - подчеркнула она.
Фото: Instagram/@klavacoca
Дарья Зотеева в YouTube-шоу «Вопрос ребром» заявила, что инициатива спеть вместе исходила от Клавы и менеджеров лейбла Black Star. В доказательство она привела переписку между их сотрудниками. Инстасамка уточнила, что Кока живет двойными стандартами. Так, она закрыла глаза на выходки рэпера Моргенштерна и спела с ним дуэтом.
По мнению Даши, в ситуации с ней Кока защищала свое имя. «Она сделала это, чтобы показаться хорошей. Black Star первым предложил фит. Мы встретились с Клавой в ресторане, все обсудили. На данный момент ей нужнее фит со мной, чем мне», - считает девушка.
Напомним, скандал разгорелся после того, как Инстасамка выгнала опоздавших визажистов и выбросила их инструменты за дверь. Как уточнила блогер, мастера сорвали ей планы, так как у нее была запланирована съемка.
Фото: Instagram/@instasamka, Instagram/@klavacoca
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