Инстасамка раскрыла детали скандала с Клавой Кокой и обвинила ее в двойных стандартах

Дарья Зотеева в YouTube-шоу «Вопрос ребром» заявила, что инициатива спеть вместе исходила от Клавы и менеджеров лейбла Black Star. В доказательство она привела переписку между их сотрудниками. Инстасамка уточнила, что Кока живет двойными стандартами. Так, она закрыла глаза на выходки рэпера Моргенштерна и спела с ним дуэтом.

По мнению Даши, в ситуации с ней Кока защищала свое имя. «Она сделала это, чтобы показаться хорошей. Black Star первым предложил фит. Мы встретились с Клавой в ресторане, все обсудили. На данный момент ей нужнее фит со мной, чем мне», - считает девушка.

Напомним, скандал разгорелся после того, как Инстасамка выгнала опоздавших визажистов и выбросила их инструменты за дверь. Как уточнила блогер, мастера сорвали ей планы, так как у нее была запланирована съемка.