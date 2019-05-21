Клаудия Шиффер и Элизабет Херли продемонстрировали неувядающую красоту на премьере фильма «Рокетмен»

В третий день Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма «Рокетмен», повествующего о пути знаменитого музыканта Элтона Джона к славе. На этот раз картину показали в Лондоне. На британской премьере появились Элтон Джон с супругом Дэвидом Фернишем, Тэрон Эджертон и Ричард Мэдден, сыгравшие в ленте главными роли, Келли Осборн, Бой Джордж, Стивен Фрай и многими другие звезды. Самыми ярими девушками вечера стали Клаудия Шиффер и Элизабет Херли.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Клаудия Шиффер позировала фотографам в эффектном платье нежных оттенков и была похожа на сказочную бабочку или фею. Элизабет выбрала более строгий наряд — белоснежный брючный костюм с пиджаком на голое тело.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Фильм «Рокетмен» режиссера Декстера Флетчера — это история превращения застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона. Главные роли в картине сыграли Тэрон Эджертон и Ричард Мэдден. Премьера фильма в России намечена на 6 июня.
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Текст: Ангелина Нежная
Фото: Globalookpress
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