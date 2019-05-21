Клаудия Шиффер и Элизабет Херли продемонстрировали неувядающую красоту на премьере фильма «Рокетмен»

Фильм «Рокетмен» режиссера Декстера Флетчера — это история превращения застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона. Главные роли в картине сыграли Тэрон Эджертон и Ричард Мэдден. Премьера фильма в России намечена на 6 июня.

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