Нежная Белла Хадид, блистательная Ева Лонгория и другие звезды на премьере фильма «Рокетмен» в Каннах

Самой эффектной девушкой на красной дорожке стала Белла Хадид. Модель позировала фотографам в полупрозрачном воздушном белом платье и украшениях Bvlgari.
Фото: Пресс-служба
Не пропускающая ни одну премьеру Ева Лонгория сияла в роскошном золотом платье. Актриса недавно впервые стала мамой и явно во время беременности и декретного отпуска соскучилась по выходам в свет.
Фото: Eastnews
Фильм «Рокетмен» режиссера Декстера Флетчера — это история превращения застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона. Главные роли в картине сыграли Тэрон Эджертон и Ричард Мэдден. Премьера фильма в России намечена на 6 июня.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: East News, пресс-служба
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