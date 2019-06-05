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«Классная, дерзкая»: поклонники оценили молодежный образ Любови Успенской

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Любовь Успенская

Фото: Instagram
Певица продолжает восхищать фанатов не только творчеством.

Любовь Успенская опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует в молодежном образе: в стильной джинсовой куртке с закатанными рукавами и вышивкой, облегающем топе с глубоким декольте и светлых брюках.

Поклонники певицы мимо такой красоты не прошли.

«Вау!!!какая классная!!!!», - написала подруга Любови Успенской – певица Слава.

«Любаша молодец, выглядит супер»,

«Классная, дерзкая, молодая и Успешная!!! А еще любимая. Так держать»,

«Потрясающая Женщина! На Вас любой Образ смотрится Шикарно!)))», - похвалили любимую певицу подписчики.

Любовь Успенская «Значит, пора»

Напомним, что на прошлой неделе Любовь Успенская спровоцировала жаркую дискуссию, опубликовав фотографию в экстремально коротком платье. Многие фанаты в очередной раз отметили, что Успенская выглядит шикарно, а другие – что в таком возрасте нужно вести себя скромнее.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ Жара ТВ

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