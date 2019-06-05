«Классная, дерзкая»: поклонники оценили молодежный образ Любови Успенской

Напомним, что на прошлой неделе Любовь Успенская спровоцировала жаркую дискуссию, опубликовав фотографию в экстремально коротком платье. Многие фанаты в очередной раз отметили, что Успенская выглядит шикарно, а другие – что в таком возрасте нужно вести себя скромнее.