«Классная, дерзкая»: поклонники оценили молодежный образ Любови Успенской

Любовь Успенская опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует в молодежном образе: в стильной джинсовой куртке с закатанными рукавами и вышивкой, облегающем топе с глубоким декольте и светлых брюках.
Поклонники певицы мимо такой красоты не прошли.
«Вау!!!какая классная!!!!», - написала подруга Любови Успенской – певица Слава.
«Любаша молодец, выглядит супер»,
«Классная, дерзкая, молодая и Успешная!!! А еще любимая. Так держать»,
«Потрясающая Женщина! На Вас любой Образ смотрится Шикарно!)))», - похвалили любимую певицу подписчики.
Напомним, что на прошлой неделе Любовь Успенская спровоцировала жаркую дискуссию, опубликовав фотографию в экстремально коротком платье. Многие фанаты в очередной раз отметили, что Успенская выглядит шикарно, а другие – что в таком возрасте нужно вести себя скромнее.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ Жара ТВ
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